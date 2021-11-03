ضبط سيدة حاولت السفر مع أولادها بجوازات مزورة بالبحيرة: «زوجي بعتهالي»

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، ضمن جهود وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اعتزام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة السفر إلى إحدى الدول وبصحبتها أولادها، 3 أطفال، مُستخدمه جوازات السفر الخاصة بها وبأولادها، والتي تحوي تأشيرات وأختام سفر ووصول منسوب صدورها لتلك الدولة «مزورة»، وذلك للحاق بزوجها المتواجد حالياً بتلك الدولة للعمل.

ضبط السيدة بـ4 جوازات سفر مزورة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تمّ استهدافها وأمكن ضبطها حال اعتزامها السفر لتلك الدولة عبر أحد المطارات، وبحوزتها (4 جوازات سفر خاصة بها وبأولادها بداخلهم جميعاً أختام سفر ووصول منسوبة لأحد المطارات بالبلاد «مزورة» يقابلها أختام وصول وسفر منسوبة لأحد المطارات لتلك الدولة).

الزوجة تعترف بتزوير الزوج للأوراق

وبمواجهتها أقرّت بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأن زوجها المقيم بتلك الدولة طلب منها إرسال جوازات السفر الخاصة بها وبأولادهم، زاعماً لها إنهاء إجراءات سفرهم من تلك الدولة، ثم أعاد إرسالها لها وبداخلها أختام السفر والوصول (المزورة)، كما اعترفت بإيهام زوجها الجهات المختصة بأنَّها معتادة السفر والعودة بين الدولتين -على غير الحقيقة- حتى يمكّنها من السفر هي وأولادها للحاق به، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.