برازيلي يقدم خاتم خطوبة ألماس لحبيبته على متن رحلة بالون طائر بالأقصر

قدم شاب برازيلي الجنسية خاتم خطبة حبيبته البرازيلية في رحلة للبالون الطائر بسماء منطقة البر الغربي في محافظة الأقصر، أثناء تحليق إحدى الرحلات التابعة لشركة سياحة، حيث فاجأ الشاب الفتاة أثناء استقلال البالون وأخرج خاتم من ملابسه وقدمه للفتاة، وسط تصفيق وترحيب من الركاب الذين حضروا تلك المشاهد المتميزة والتي نالت إعجاب الجميع.

شاب يخطب حبيبته في رحلة بالون طائر

وأوضح الكابتن علاء الدين محمد، صاحب شركة للبالون الطائر، إن السائح يُدعى Sergio Araujo vilarinho برزايلي الجنسية قرر مفاجأة الفتاة Mariana Rita Simoes وتقديم خاتم من الألماس لها أثناء رحلة البالون الطائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى إنها ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها سائح على خطبة فتاة خلال استقلال رحلات البالون الطائر لتكون مناسبة مميزة في السماء تنال لإعجاب الكثيرين.

لانش نهري بداية الرحلة

وأكد «علاء»، لـ«الوطن»، أن الرحلة بدأت بعبور نهر النيل بالبر الغربي من خلال «لنش نهري»، حيث ظهرا سويًا، ثم بدأت رحلة البالون الطائر التي حملت 20 راكبًا اليوم، بسماء غرب الأقصر ومع شروق الشمس فوجئ الجميع بتقديم الشاب خاتم من الألماس للفتاة أثناء رحلة البالون الطائر، وأعرب السياح عن إعجابهم بما شاهدوه وسط تصفيق ومرح من الجميع بتلك الخطوة التي اعتبروها متميزة، وسجل السياح تلك اللحظات السعيدة بواسطة الكاميرات وهواتفهم المحمولة ونشروا مقاطع منها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.