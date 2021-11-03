أخبار الأقصر.. شاب يخطب محبوبته في البالون ومسرح روماني بالجامعة

شهدت محافظة الأقصر أحداثًا متنوعة على مدار اليوم الأربعاء، أبرزها مفاجأة شاب برازيلي الجنسية لحبيبته، حيث قدم لها خاتم الخطبة خلال رحلة للبالون الطائر في سماء منطقة البر الغربي، وأثناء استقلال البالون، أخرج الشاب خاتم من ملابسه، وقدمه للفتاة محبوبته، وسط تصفيق وترحيب من الركاب، الذين حضروا تلك المشاهد المتميزة، والتي نالت إعجاب الجميع.

مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي تلتقي مع محافظ الأقصر

واستقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، باتريشيا دانزي، مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي، والسفير دومينيك بارافيتشيني، رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية.

وأبدى وفد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى انطباعاتهم الجيدة عن محافظة الأقصر، والمشروعات التي يجري تنفيذها بها لرفع المستوى المعيشي والتعليمي للمواطنين، حيث أكدت مديرة الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية أن لمصر وسويسرا علاقات متميزة وتعاون مشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية وتحسين البيئة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون في مجالات الاستثمار، لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الحضارية المتكاملة والنمو الأخضر.

ملعب خماسي ومسرح روماني بجامعة الأقصر

وفي احتفالية استقبال الطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق، أكد رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، حرص الجامعة على توفير البيئة التعليمية والمناخ الملائم لدعم الطلاب، من خلال إتاحة ما يوفر لهم ممارسة كافة الأنشطة، مشيراً إلى البدء في تهيئة البنية الأساسية للأنشطة الطلابية، حيث وضعت الجامعة في خطتها إنشاء ملعب خماسي، وكذلك مسرح روماني بمدينة طيبة.