وزير النقل يترأس «عمومية سوبر جيت» عن العام المالي المنتهي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، ونتائج نشاط الشركة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

تأسيس شركة لإدارة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية

وشهد الاجتماع استعراض نشاط الشركة وخطة تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال إنشاء عدد من المحطات النموذجية لخدمة الركاب، مثل «محطة سوبر جيت بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، محطة بالقاهرة الجديدة، محطة بمدينة نصر، ومحطة بسوهاج)، وتدشين محطة الشركة المركزية الجديدة في مجمع المواقف ببورسعيد لخدمة أهالي بورسعيد، وتوقيع حق انتفاع لعدد من قطع الأراضي لاستخدامها كمحطات نقل ركاب نموذجية «قطعة أرض بمدينة السويس، وقطعة أرض بمدينة الإسماعيلية».

كما شهد الاجتماع، استعراض جهود الشركة الحالية لتأسيس شركة بالتعاون مع شركة مواصلات مصر، لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطة السوبر جيت لتقديم خدمات النقل الذكي في العاصمة الإدارية الجديدة والتحول الرقمي ضمن برنامج رؤية مصر 2030 بمجالاتها المتعددة، حيث ركزت خطة السوبر جيت على دعم مشاريع التحول الرقمي وإعادة هيكلة الأصول والتكاليف التشغيلية.

20 أتوبيسا VIP للعمل بين المحافظات

وتناول الاجتماع كذلك، استعراض مخططات الشركة في السير في إجراءات التعاقد على حافلتين كهرباء من وزارة الإنتاج الحربي، للعمل في خدمة النقل الترددي (عدلي منصور / مطار القاهرة)، والتنسيق على تفعيل الخطوط الدولية مثل خط القاهرة (بغداد – بنغازي – عمان)، وتزويد أسطول الشركة بـ21 حافلة جديدة فاخرة (الفئة المميزة وVIP PLUS)، والتعاقد على 20 حافلة أخرى، والتعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ التنسيق على إحلال 42 حافلة ضمن البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات التي مرّ على صنعها 20 عاما بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي / السولار.

وشهد الاجتماع عرض جهود الشركة في نقل العالقين بمحطة مصر ومطار القاهرة خلال بدايات فترة الحظر الخاص بوباء كورونا، واستعراض أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها الشركة لمواجهة الفيروس في تطهير وتعقيم الأتوبيسات، وأماكن الحجز حفاظا على سلامة الركاب والعاملين، الإجراءات الخاصة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة الحجز الإلكتروني بالشركة، وتحديث خطتها الاستراتيجية لتطوير الأعمال من خلال التوسع في خدمتها المقدمة للمواطنين، لتمتد في محافظات (السويس – الإسماعيلية – المنصورة) حيث نقلت الشركة مليوني راكب خلال عام 2020م.

ووجّه الوزير الشكر لرئيس وقيادات الشركة والعاملين بها، على جهودهم في نقل الركاب وإزالة التحديات خلال الفترة الماضية، موضحا أنّه إلى جانب التوسع في إدخال القطاع الخاص في مجال النقل البرى، بدأت الشركة بالتوازي تطوير شركاتها لاستمرار الخدمة المميزة لجمهور الركاب، كما لفت إلى ضرورة استمرار فتح أسواق جديدة للشركة والتحديث المستمر لأسطولها بأتوبيسات صديقة للبيئة.