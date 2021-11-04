سائق توك توك يعتدي على راكبة بسبب الأجرة في المنوفية

تعدى سائق توك توك على سيدة بالضرب بسبب خلاف على الأجرة، كما أصأب بائعا بجرح قطعي أثناء محاولته الدفاع عن السيدة في المشاجرة التي نشبت بينهما، في قرية ميت خاقان التابعة لقسم شبين الكوم، وفر المتهم هاربا من محيط المكان.

مباحث شبين الكوم تكثف جهودها للقبض على المتهم

وتكثف وحدة مباحث قسم شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث، جهودها للقبض على المتهم، بعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وسماع أقوال الشهود الذين تواجدوا في محيط الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام سائق توك توك بالاعتداء على سيدة بسبب خلافات على الأجرة، كما أصيب في الواقعة بائع بجرح قطعي أثناء محاولته الدفاع عن الراكبة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وقام عدد من الأهالي بنقل البائع المصاب إلى المستشفى، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له، وتحسنت حالته الصحية، وبسؤاله في التحقيقات أكد أنه حال قيامه بالدفاع عن سيدة راكبة حاول سائق توك توك الاعتداء عليها، قام المتهم بضربه بآلة حادة وأصابه بجرح قطعي.