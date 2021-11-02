أسعار الحديد اليوم بعد القرار الخاص بالغاز الطبيعي

استقرت أسعار الحديد اليوم، تسليم أرض المصنع خلال التعاملات في الأسواق، متجاهلة بذلك جميع قرارات عدد من شركات تصنيع الحديد، برفعها الأسعار، خاصة بعد قرار الدولة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، الذى بدأ تطبيقه منذ أمس، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارها، برفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهي الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، حيث ارتفع السعر بنسبة 28% ليصبح سعر المليون وحدة حرارية، من الغاز الطبيعي المقدم للمصانع بـ5.75 دولار، بدلا من 4.50 دولار سابقًا.

الأعلى سعرا بـ15600.. أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

- وسجلت أسعار الحديد اليوم لـ«عز» للتسليح يسجل سعر 15600 جنيه، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 15300 جنيه للطن بدلا من 14400 جنيه، بزيادة قدرها 900 جنيه.

- شركة بشاي بـ 15400 جنيه.

- شركة عطية بسعر 15 ألف و100 جنيه للطن الواحد.

- شركة سرحان بسعر 15 ألف و100 جنيه.

- شركة العتال بـ 15 ألف و500 جنيه للطن.

- شركة مصر استيل بسعر 15100 جنيه.

- شركة المراكبي بـ 15100 جنيه.

- شركة العشري الطن بـ 15100 جنيه.

الشركات تعلن رفعها لأسعار الحديد

وقالت عدد من الشركات عبر الإفصاحات الرسمية لإدارة البورصة المصرية، المقيدة بها، أنه جارٍ دراسة القرار مع ترجيح رفع أسعار الحديد والأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك والبتروكيماويات، وبذلك ترصد «الوطن» زيادات جديدة مرتقبة في أسعار سلع رئيسية بالسوق المحلية.

أعلنت «حديد عز الدخيلة» إحدى كبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر اليوم، عن نيتها مراجعة أسعار منتجاتها بعد رفع سعر الغاز الطبيعي، مبررة بأنَّ الزيادة في سعر الغاز الطبيعي بقيمة 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار توريد الغاز وتكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أنَّ الغاز الطبيعي أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة، مؤكدةً على استخدامه كمادة خام رئيسية في مرحلة اختزال وتصنيع الحديد، وهو ما سيؤثر على أسعار الحديد.