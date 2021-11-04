الآثار تعلن موعد افتتاح طريق الكباش ومظاهر الاحتفال بمعبد الكرنك «فيديو»

أسابيع قليلة تفصلنا عن افتتاح طريق المواكب الكبرى أو المعروف باسم طريق الكباش الأثري الواصل بين معبدي الكرنك والأقصر، بطول 2700 متر، وسط استعدادات كبرى تجريها محافظة الأقصر من ناحية، وهيئة الآثار من ناحية أخرى سواء من خلال أعمال الترميم التي لا زالت تتم داخل طريق الكباش ومعابد الكرنك، أو من ناحية إنهاء بعض أعمال التطوير في شوارع وميادين المحافظة السياحية استعدادا للحفل الكبير الذي سيهد حضور شخصيات دولية وقيادات محلية .

افتتاح طرق الكباش خلال أسابيع

و كشف الدكتور مصطفى الصغير المشرف العام على مشروع إحياء طريق الكباش الأثري عن موعد افتتاح طريق الكباش الأثري على أن يكون خلال بضعة أسابيع، موضحًا أن الحفل سيكون بمثابة تجسيد للحفل الذي كان يقام قديما في عيد الأوبت لدى المصريين القدماء أحد الأعياد المهمة قديما حيث تتضمن مظاهر الفرحة المتنوعة منها كهنة يحملون الزوارق ويتحركون بداية من معابد الكرنك متجهين لمعبد الأقصر وسط عزف باستخدام آلات موسيقية كان يستعملها المصري القديم.

استمرار أعمال الترميم

المشرف العام على مشروع إحياء طريق الكباش، أكد في بث مباشر لـ«الوطن»، استمرار أعمال الترميم داخل عدد من الكباش والتي تصل ثلاثة أنواع سواء في معابد الكرنك أو حتى داخل طريق الكباش، فضلًا عن ثلاثة تماثيل أخرى من تماثيل الكباش بلغ عددها 5 تماثيل وبقايا أجسام تم اكتشافها خلال الأسبوع الماضي حيث يتم تركيبها حاليا وترميمها وإعادتها لمواقعها الأصلية، لافتا إلى استمرار أعمال الترميم والحفائر لسنوات قادمة حتى بعد اكتشاف الطريق، خاصة في ظل اكتشاف النبيذ والفخار خلال فترة العمل داخل الكباش.

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وأشار «الصغير»، إلى وجود مظاهر الاحتفالية الكبرى التي كانت تقام في العصور القديمة بجميع التفاصيل على هيئة نقوش على جدران معبد الكرنك وسط الأقصر وفي مقصورة الملكة حتشبسوت بالمعابد الكائنة شمال المحافظة.