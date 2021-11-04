الأرصاد تحذر من طقس الغد: شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تحذيريا، حول حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام المقبلة، اعتبارا من غد الجمعة وحتى الاثنين، حيث حذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، تصل لحد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، على أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلاً

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس المتوقعة ليلاً على مدن ومحافظات مصر فيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

وتابعت الهيئة: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك انتشار للشبورة المائية الكثيفة في الصباح تصل حد الضباب أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، وذلك طبقا للآتي:

شبورة مائية تصل حد الضباب

وأعلنت الأرصاد أن طقس الجمعة يشهد انتشار كثيف للشبورة على الطرق السريعة المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، اعتباراً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً.

كما تنتشر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، السبت الموافق 6 نوفمبر، اعتباراً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً.

أما عن يوم الأحد فيشهد انتشار كثيف للشبورة يصل حد الضباب على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء ومدت القناة والسواحل الغربية، وشمال الصعيد، الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً.

ويشد الاثنين انتشار كثيف للشبورة يصل حد الضباب على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء ومدت القناة والسواحل الغربية، وشمال الصعيد، الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً.

وتهيب الهيئة باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.