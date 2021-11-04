موعد إزاحة الستار عن تمثال زوج الملكة حتشبسوت بالأقصر

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن قرب الانتهاء من أعمال الترميم تمثال الملك تحتمس الثاني، المتهدم داخل معابد الكرنك، تزامناً مع قرب افتتاح طريق الكباش الأثري، المعروف بطريق المواكب الكبرى لدى المصري القديم، على أن يتم الإعلان عن إسدال الستار رسمياً خلال شهر تقريباً، حيث يجري ترميم التمثال حالياً من قبل البعثة المصرية من المرممين والعاملين بالآثار، لافتاً إلى أن وزن التمثال يصل إلى 100 طن تقريباً، بينما يصل طول تمثال الملك تحتمس الثاني، إلى 10 أمتار.

قرب انتهاء أعمال ترميم «تحتمس الثاني»

جاء ذلك خلال جولة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار داخل معابد الكرنك، شمال محافظة الأقصر، اليوم الخميس، لتفقد آخر أعمال الترميم لكباش الكرنك، وطريق الكباش، وتمثال الملك تحتمس الثاني، ومتابعة آخر التطورات والمستجدات، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح طريق الكباش، خلال الساعات المقبلة.

الملك تحتمس الثاني زوج الملكة حتشبسوت ووالد تحتمس الثالث

وأوضح طيب غريب، مدير معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، أن التمثال مكون من مادة صلبة، وهي مادة «الكوارتزيت»، ويتم ترميمه حالياً حيث بدأت أعمال الترميم منذ حولي 6 أشهر من خلال البعثة المصرية، التي يترأسها الدكتور عبد الحكيم البدري، لافتًا إلى أن التمثال كان متهدماً لأكثر من 70 جزءاً، لأكثر من 1000سنة، ويعود تمثال الملك تحتمس الثاني، زوج الملكة حتشبسوت، ووالد الملك تحتمس الثالث، «المحارب العظيم»، إلى الأسرة الـ18 من الدولة الحديثة.

موعد إزاحة الستار عن تمثال تحتمس الثاني

وكشف مدير معابد الكرنك عن موعد إزاحة الستار عن تمثال الملك تحتمس الثاني، على أن يكون بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش الأثري، خاصةً لكونه يقع على المحور الجنوبي المؤدي إلى طريق الكباش، وهو مكان التمثال الأصلي داخل المعبد.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، في وقت سابق، عن نقل مومياء الملك تحتمس الثاني، أحد ملوك الأسرة الـ18، من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة، في موكب المومياوات الأخير، الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، والمعروف بموكب المومياوات الملكية.