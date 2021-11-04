«سكير» يعتدي على الفنان الهندي فيجاي سيثوباتي: صفعه على قفاه «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يتضمن الاعتداء على النجم الهندي، فيجاي سيثوباتي، من قِبل معجب «سكير»، كما وصفه الإعلام الهندي، وفقا لآخر تصريحات صحيفة The News Minute الهندية، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت أثناء تواجده في مطار بانغالور.

تفاصيل الاعتداء على النجم الهندي فيجاي سيثوباتي

وأفادت التقارير الإعلامية الهندية، أن الشخص الذي اعتدى على الممثل الهندي الجنوبي، فيجاي سيثوباتي، كان فاقدًا للوعي نتيجة تناوله المشروبات الكحولية، وأن المعتدي طلب من فيجاي، التقاط صورة معه، فوافق الأخير، لكن عندما اقترب المُعجب منه، شعر برائحة كحول تخرج من فمه، فرفض التقاط الصورة، ما أثار غضب «السكير».

وفور مغادرة النجم الهندي، حرص المُعجب على التوجه نحوه، وصفعه من الخلف، بشكلٍ مفاجئ، دون وضع أي اعتبارات.

معلومات عن الممثل «فيجاي سيثوباتي»

وينحدر الممثل الهندي فيجاي سيثوباتي، من أصول جنوبية بالهند، ونشأ بمدينة تشيناي، وكانت بدايته في عام 2006، في أثناء مشاركته في الفيلم الشهير«Penn»، وشارك في البرنامج التليفزيوني الشهير «Nalaya Iyakunar»، لقناة «Kalaignar TV»، وبعد منحه جائزة أفضل ممثل في مسابقة لأفلام القصيرة بمهرجان التاميل الترويجي للأفلام، التقى عروضا عديدة من قبل المنتجين والمخرجين الكبار.

وكانت انطلاقه الحقيقية في بداية عام 2012 بمشاركته في فيلم «Sundarapandian»، بجانب فيلم «Naduvula Konjam Pakkatha Kaanom»، بنفس العام وحقق نجاحًا كبيرًا جماهيريًا، وحقق إيرادات عالية، وأصبح من أشهر نجوم السينما الهندية الجنوبية.

خلاف فيجاي وشاهيد كابور

وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بمنافسة شرسة تجمع فيجاي سيثوباتي، والممثل الهندي الشهير، شاهيد كابور، وصراعهما للحصول على لقب الأفضل على «نتفليكس».

وصرح مصدر لموقع «imwbuzz» الهندي، قائلًا: «ليس بينهما أي مواجهات فيلمية، حيث يقف الاثنان على الجانب الآخر من الشهرة، ولعبة القط والفأر التي يلعبونها ذكية ولم تتم تجربتها من قبل في السينما الهندية».

وأوضح أنّ شاهيد نجم «بوليوودي»، وفيجاي نجم «جنوبي»، وأن منافساتهما معًا على الحصول على الأفضل تبدو خطة ذكية لكلاهما للانتشار.