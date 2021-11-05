«الصحة»: استخدام 1.5 مليون جرعة تطعيم في المجتمع الجامعي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه جرى استخدام مليون ونصف المليون جرعة تطعيم المجتمع الجامعي، وهي نسبة تمثل ما يقرب من 60% من المجتمع الجامعي، ويشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والموظفين، لافتا إلى أنه جرى تطعيم طلاب الصفوف الأولى في الجامعات البالغ عمرهم أقل من 18 عاما منذ يومين.

تنظيم حملات للتطعيم بالمحافظات بالتعاون مع نواب البرلمان

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن هناك نقاطا للتطعيم في المولات وأماكن التسوق ومحطات القطارات والمترو والأتوبيسات والأندية بالاتفاق مع وزير النقل، إضافة للمصانع ومراكز الشباب والأندية الرياضية، كما سيجرى تنظيم حملات بالمحافظات بالتعاون مع أعضاء المجالس النيابية.

وعلق على ازدواجية الدفع للحصول على شهادة «QR CODE» ثم الدفع مرة أخرى من خلال التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، قائلا: «نعدل حاليا في التطبيق بحيث يدخل ما دفعه الشخص سابقا في حسابه لعدم الدفع بازدواجية، وهذا ما نعدله حاليا».

تطبيق «اطمئن» يعمل بشكل تجريبي حاليا

وأوضح أن تفاصيل التطبيق كبيرة للغاية، إذ أنه يستعرض بداية من موقف الشخص من الحصول على اللقاح والمعاد والمكان الذي حصل فيه على الجرعات ثم إظهار الرقم الشخصي QR CODE.

ولفت إلى أن التطبيق يعمل بشكل تجريبي حاليا، ومن خلالها يجرى تلقي بعض الملاحظات، على الإيميل الخاص بالتطبيق، «الأسبوع الحالي ده هيتم النظر في كل ملاحظات عشان الناس تطمئن وإصلاح أي أخطاء تظهر».

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان: «نتوقع معظم من تلقى التطعيمات يدخل في التطبيق، وخلال الأيام المقبلة سيتم ضبط المشكلات الخاصة بالتكلفة».