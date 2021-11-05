10 أعمال أوصى بها النبي تغفر كل ذنوب الأسبوع: مستحبات يوم الجمعة

يمتاز يوم الجمعة بمكانة كبيرة لدى المسلمين، وخصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الفضائل، ودوما ما يحرص الكثير,ن على اغتنام ثواب هذا اليوم العظيم، ويكون ذلك بقيام المسلم بكل ما هو مستحب عند الله عز وجل ورسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الإكثار من الدعاء من مستحبات يوم الجمعة

ومن الأمور المستحبة في يوم الجمعة هي اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد في يوم الجمعة، والتي من دورها أن تغفر ذنوب الإنسان التي ارتكبها طوال الأسبوع، ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة:

1- الإكثار من الدعاء والحمد والتهليل، والتسبيح والابتهال، والدعاء بالأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، أو أي دعاء آخر.

2- الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة، من مطلع الشمس حتى مغربها، فقد ورد في كتاب الله الكريم: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما».

3- الاغتسال، والاهتمام بتقليم الأظافر في يوم الجمعة.

سور القرآن المستحب قراءتها في يوم الجمعة

4- قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، سواء في نهار الجمعة أو في ليله، فإن قراءتها تنير للمرء بين الجمعتين.

5- قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص في صلاة المغرب يوم الجمعة.

6- قراءة سورة يس وسورة الدخان في ليل الجمعة من الأمور التي بدورها تغفر الذنوب التي ارتكبها المؤمن طوال الأسبوع.

7- الحرص على قراءة سورة المنافقون أو سورة الغاشية أو سورة الجمعة، أو سورة الأعلى، أثناء أداء الصلاة في يوم الجمعة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تيسر منها.

8- ارتداء أفضل الثياب والتطيب.

9- التبكير في الخروج إلى المسجد من أجل صلاة الجمعة، فيتضاعف أجر الصلاة كلما قام المؤمن بالإبكار من أجل الصلاة.

10- قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة.

ويحرص كثير من المسلمين على اتباع هذه الأعمال التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر من مستحبات يوم الجمعة.