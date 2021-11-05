كروت الأخلاق.. أخصائي اجتماعي يطبق نموذجا مشرفا في مدرسة بمطروح

قال عبدالوهاب عبدالخالق، أخصائي اجتماعي في مدرسة عادل الصفتي 2 بمطروح، وصاحب مبادرة «كروت الأخلاق»، إن المبادرة مطبقة منذ 3 أعوام في المدارس السابقة التي كان يعمل بها، بهدف تشجيع التلاميذ على التحلي بالأخلاق الحميدة، وهو ما غيّر سلوم الطلاب إلى الأفضل.

تفاصيل المبادرة

وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المبادرة عن كارت يتم تسليمه إلى المعلمين في الطابور، ويقومون بتسليمه في نهاية كل حصة للطالب الأكثر التزاما، وفي نهاية الأسبوع يتم تكريم الحائزين على أعلى عدد من الكروت، وبالنسبة لحملة الكارت الواحد فإنهم يحصلون على قطعة شوكولاتة وهو ما يشعرهم بالفخر.

الجوائز عينية

وتابع أخصائي اجتماعي في مدرسة عادل الصفتي 2 بمطروح: «نحاول على قدر الإمكان حصر الأمر وعدم التوسع فيه بشكل كبير حتى لا يفقد قيمته، والجوائز تكون بسيطة مثل الأقلام الرصاص والأقلام الجاف، والطلاب ملتزمون بهذه المبادرة، حتى أن المعلمين يطالبونني بزيادة القيمة المالية لجوائز المبادرة على حسابهم، والمديرة تدعم المبادرة، ونؤكد على أهمية أن يكون عدد الكروت محدودا».

مصدر الفكرة

وأشار، إلى أنه حصل على الفكرة من الخارج، حيث تهتم هذه البلدان بالسلوكيات القويمة والأخلاق الحميدة، فهناك بطاقات أخلاق وشيكات سلوكية، لافتًا إلى أنه يسلمها للمشرفين الذين يزورون المدرسة لتوزيعها على المدارس الأخرى لتطبيق الفكرة.