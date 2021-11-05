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محمود مسلم

ضبط شخص يتاجر في العملة بأسيوط.. حجم تعاملاته 13 مليون جنيه

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الوطن
12:28 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ اشترك مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 13 مليون جنيه.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع، التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.

الاستفادة من فارق سعر العملة

وأشار البيان إلى قيام الأول عقب تلقيه تلك التحويلات، بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية فضـلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 13 مليون جنيه.

 

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