طرق شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع لتلاشي فصل التيار

يبحث 10 ملايين و950 ألف مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء «مسبوقة الدفع - الكودية - الذكي»، مع الأيام الأولى خلال شهر نوفمبر الجاري، عن الآليات وطرق ومنافذ شحن هذه النوعية من العدادات لتلاشي فصل التيار الكهربائي عند نفاذ رصيد الكارت.

التوسع في طرح منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع للتسهيل على المواطنين

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة توسعت في طرح منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع للتسهيل على المواطنين بعد زيادة عدد العدادات مسبوقة الدفع التي تم تركيبها في إطار خطة الوزارة لاستبدال 30 مليون عداد تقليدي، بعدادات مسبوقة الدفع بهدف القضاء على أخطاء الفواتير وعدم الحاجة لمرور قارئ العداد والمحصل بعد ذلك، لافتا إلى أنه من أبرز طرق شحن العدادات مسبوق الدفع الشحن عن طريق «فوري أو عن الفيزا أو من خلال الهاتف المحمول».

طرق شحن العدادات مسبوقة الدفع من ماكينات «فوري»

واستعرض المصدر لـ «الوطن» كيفية شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال ماكينات فوري وهي كالتالي:

- افرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.

- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

طريقة شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع بـ «الفيزا»

وحدد المصدر 5 خطوات لكيفية شحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق «الفيزا» وهي كالتالي:

- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.

عدد مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن).