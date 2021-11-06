حظك اليوم برج الأسد السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بأنه لديه شخصية قوية وقادرة على تخطي الصعاب، كما أنه يسعى دائما إلى الوصول للمناصب القيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

رغم الضغوط.. لديك قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.