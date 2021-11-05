«التعليم» تشارك باختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لـ77 طالبًا منهم 27 طالبا من محافظة مطروح، و50 طالبا من باقي المحافظات.

126 طالبا اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالبا من إجمالي 4143 طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وحضر 77 طالبا فقط امتحانات المرحلة الثانية التى بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.

وتضمنت المرحلة الثانية اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهني واللغة الإنجليزية، ويجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا في ثلاثة تخصصات وهي الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة في هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.

ومن المقرر اختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات، وستعلن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين خلال الأسبوع المقبل.

ويتم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من نوفمبر تدريبات اللغه الروسية لطلاب المدرسة.

كما يجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب الدبلوم بالمدرسة العام الدراسي الحالى 2021/2022.