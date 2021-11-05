مصدر: برنامج القراءة الموحد قضى على التلاعب وأصدر فاتورة كهرباء صحيحة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن نجاح تطبيق برنامج «القراءة الموحد» لعداد الكهرباء التقليدي منذ تفعيله بشركات توزيع الكهرباء في إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية صحيحة بنسبة 100% بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين ضمن خطط التطوير التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدمات متميزة بشكل يرضي المواطن دون تدخل العنصر البشري.

القراءة الموحد منع التلاعب ونجح في إصدار فاتورة كهرباء صحيحة

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء من خلال قيام كشافي الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلي لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج، ما أدى إلى إصدار فاتورة كهرباء صحيحة.

يسجل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك

وأوضح المصدر أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، لافتا إلى أنه يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج، ويضمن حق الدولة والمواطن حيث تحصل الدولة على مستحقاتها، ويسدد المشترك استهلاكه الفعلي فقط.

برنامج القراءة الموحد يحتفظ بصورة من العداد لمدة 3 أشهر

وقال المصدر إن برنامج القراءة الموحد يرسل نسختين من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب في استهلاكات المشتركين، لافتا إلى أن البرنامج يحتفظ بصور لمدة 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.