لو مديون للكهرباء بسبب تراكم فواتير الاستهلاك.. اعرف تسهيلات السداد

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات التقليدية القديمة ممن تراكمت عليهم فواتير الاستهلاك الشهرية عن الطرق والآليات التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات لإمكانية تقسيط مديونية فواتير الاستهلاك.

تقديم التسهيلات وتسيير الإجراءات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر تعليماته لرئيس الشركة القابضة للكهرباء بتقديم شركات توزيع الكهرباء كل التسهيلات وتسيير الإجراءات على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل الذين تراكمت عليهم قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية ولم يتمكنوا من سدادها وفقا للوائح والقوانين.

كيفية ومدة تقسيط مديونيات الكهرباء المتراكمة

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى التسهيلات التي تقدمها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها للمشتركين الذين لديهم جدية في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، خاصة من صغار المشتركين من خلال تقسيطها على 12 شهرًا أو 24 شهرًا.

المستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

طرق تقديم شكوى ارتفاع فاتورة الكهرباء

- تقدم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لشركة المختصة المحددة على فاتورة الكهرباء.

- من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة.

- يمكن أيضا تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- تقديم شكوى عن فاتورة الكهرباء عبر تطبيق التليفون المحمول من خلال الخطوات الآتية.

- تحميل التطبيق Google Play Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

- اختيار اسم الشركة المختصة من فاتورة الكهرباء.

- إدخال رقم الموبايل مقدم البلاغ ليتم التواصل معه في أسرع وقت ممكن.

- تصوير فاتورة الكهرباء وتحميلها على التطبيق.