شروط الحصول على قرض التشطيب من بنك أبو ظبي.. تصل قيمته لـ15مليون جنيه

تتنافس البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء؛ لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ويأتي على رأسها قروض التمويل العقاري، والتشطيب.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لـ قرض التشطيب من بنك أبو ظبي مصر، وفقًا لسياسات البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل قرض التشطيب من بنك أبو ظبي الأول مصر

ـ قيمة القرض تصل لـ15 مليون جنيه.

ـ قيمة التمويل تصل لـ40% من قيمة العقار.

ـ دفعات مقدمة متنوعة لتناسب احتياجات العميل.

ـ فترات سداد مريحة تصل لـ 15 عاماً.

ـ تأمين مجاني على الحياة.

ـ يشترط أن يكون العميل أكبر من 25 عاماً.

الرسوم المقررة على قرض التشطيب من بنك أبو ظبي الأول مصر

ـ تقدر الرسوم الإدارية للقرض العقاري بضمان نقدي بـ1.50% بحد أقصى 50 ألف جنيه.

ـ تقدر الرسوم الإدارية للقرض العقاري بدون ضمان نقدي بـ2.50% بحد أقصى 50 ألف جنيه.

سعر العائد على قروض المنزل من بنك أبو ظبي الأول مصر

ـ يكون سعر الفائدة متغير «سعر الإقراض للبنك المركزي + 3.00%».

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التشطيب من بنك أبو ظبي الأول مصر

ـ بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المدة.

ـ فاتورة مرافق حديثة.

للموظفين:

خطاب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي.

لأصحاب الشركات:

- السجل التجاري.

ـ كشف حساب بنكي.

ـ البطاقة الضريبية.

ـ يمكن للبنك طلب مستندات إضافية بناء على موقع ونوع العقار.