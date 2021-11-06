تعرف على 10 مهن ذكرت في القرآن الكريم.. منها «النجارة والحدادة»

تحدث القرآن الكريم عن العديد من المِهَن، حيث قال الدكتور صابر عبدالدايم، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقًا، إن كتاب الله حثَّ الناس على العمل المفيد للبشرية كلها.

وأضاف «عبدالدايم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ القرآن حيث على العديد من الأعمال اليدوية والصناعية، منها الزراعة والفلاحة.

قال تعالى: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا» (الكهف: 32).

وقال سبحانه: «أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» (الواقعة: 51).

الأنبياء قدوة لجميع البشر

وأوضح أن مهنة نبي الله نوح «النجارة»، إذ نتخذ الأنبياء قدوة في ذلك، فنبي الله نوح عليه السلام صنع الفلك، قال تعالى: «وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ» (هود: 37).

وأكد أن اتقان سيدنا نوح لمهنة النجارة وصناعة السفن، وهي رمز إلى تطوير الصناعة بكل ما فيها، وليست النجارة التقليدية ولكن الآليات البحرية وغيرها.

وأضاف أن «الحدادة» كانت مهنة نبي الله داوود، وهي كل ما يصنع من الحديد وأثبت الحلم الحديث أن الحديد يدخل في جميع الصناعات.

قال تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (سبأ: 10- 11).

ومن المهن أيضا «التعدين» وهي استخراج البترول والكنوز البحرية التي بها ينعم الإنسان ومشتقاته، والبحث عن المعادن النفيسة قال تعالى: «وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (النحل: 14).

و«الطب البيطري» من المهن التي ذكرها القرآن، حيث قال تعالى: «أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» (الغاشية: 17).

ومن المهن «رائد الفضاء» واكتشاف طبقات الأرض، حيث قال تعالى: «وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ» (الغاشية: 18).

«المهن الجيولوجية» إذ قال سبحانه: «وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» (الغاشية: 20).

مهنة الخياطة من المهن المذكورة في القرآن الكريم وهي حياكة الثياب وصناعة ثياب طاهرة.

قال تعالى: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» (المدثر: 4).

وقال سبحانه: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (الأعراف: 31).

ضرورة اتباع البحث العلمي والقرآن

«البناء»، حيث قال تعالى: «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ» (الشعراء: 129).

«البحث العلمي»، ويكون في جميع أنواع العلوم وليس العلم الديني فقط وتطبيقه على أرض الواقع.

قال تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (فاطر: 28).