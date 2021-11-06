«شعبة الأدوية» تحذر من تناول حبوب فايرز في الوقت الحالي: قيد الدراسة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الشركات في الوقت الحالي تتسارع من أجل الإعلان عن أدوية لعلاج فيروس كورونا سواء كانت هذه الأدوية على شكل لقاحات مثل المتاحة حاليًا التي يتمّ تطعيمها للبشر، والتي تمّ تصنيعها خلال الفترة الماضية، إلى جانب سعي شركات الأدوية التي ترغب في إنتاج أقراص أو حبوب لتكون مضادة لفيروس كورونا تأخذ عن طريق الفم.

هذه الأقراص ما زالت موضع دراسات وتجارب سريرية

وأضاف «عوض»، في تصريحات خاصة لــ«الوطن» أنَّ الساعات القليلة الماضية شهدت إعلان شركة «فايزر» إنتاج أقراص تأخذ عن طريق الفم للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأقراص ما زلت موضع دراسات وتجارب سريرية، محذرًا من أنَّ النتائج التي توصلت لها الشركة المصنعة لهذه الحبوب التي إنتجتها فايزر قصرت فقط على فاعلية الأقراص دون التأكّد من الآثار الجانبية الناتجة عند أخذ هذه الحبوب وعدم معرفة الفئات التي تحصل على هذه الحبوب حتى الآن.

الشركات مصنعة للقاحاتهدفها ترويج منتجها للاستفادة ماديا

وتابع «عوف»، أنَّ أي شركة مصنعة للقاحات أو الأدوية هدفها التروّيج للمنتج الخاص بها بالشكل الذي يحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة ماديًا وكذلك الترويج وجذب الدول الغيرمصنعة للأدوية لجذبها وعقد تتفاقيات لشراء هذا المنتج، ثم يتمّ النظر بعد ذلك من الشركة المصنعة عن مأمونية هذه الأقراص ومعرفة الآثار الجانبية الناتج عن هذا العلاج الجديد، إضافة إلى معرفة الفئات العمرية التي يمكن أن تأخذ هذه الحبوب، وكم العدد المسموح لتناولها يوميًا.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى

وأكّد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أهمية الالتزام بكل الإجراءات والوقائية كارتداء الكمامة بصورة دائمة وغسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ووجود تابع جسدي واجتماعي لمسافة لا تقل عن متر، مع مراعاة عدم التواجد في الأماكن المغلقة وكذلك المكتظة بالسكان لأن هذه الأماكن سهل انتقال العدوى بين الأشخاص.