«الأرصاد» تكشف عن حالة الجو هذا الأسبوع.. ولا فرص لسقوط أمطار

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استقرارا تاما في الأحوال الجوية والأجواء الخريفية على الأنحاء كافة، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لافتةً إلى عدم وجود فرص أمطار هذا الأسبوع بسبب حالة الاستقرار الجوية التي تعيشها البلاد.

مائل للحرارة على شمال الصعيد

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أن طقس اليوم مائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحارا على محافظات جنوب الصعيد في فترة الظهيرة، أما مع غياب أشعة الشمس فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض، وفي أول ساعات الليل يكون الطقس لطيفا ومائلا للبرودة في ساعاته المتأخرة وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة

وتابعت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية للبلاد ما بين 27 و28 درجة مئوية، و28 درجة على القاهرة الكبرى، و30 درجة على محافظات شمال الصعيد بالمنيا وأسيوط، و34 درجة في محافظات جنوب الصعيد متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية تصل إلى حد الضباب أحيانا وتنخفض معها الرؤية الأفقية في الصباح الباكر والساعات المتأخر من الليل، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

ولفتت، إلى أن الشبورة اليوم كانت كثيفة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وسيناء ومناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.