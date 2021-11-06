ضبط 8787 شخصا لعدم ارتداء الكمامة.. وعرض 47 آخرين على النيابة رفضوا سداد الغرامة

كثفت وزارة الداخلية، حملاتها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 8787 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 8787 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8740 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 47 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 989 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 268 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1421 أرجيلة.