ضبط مزارعين أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنزل في المنوفية.. حفرة 15 مترا

نجحت قوات الشرطة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على مزارعين اثنين حفرا للتنقيب عن الآثار في قرية شنشور على عمق 15 مترا تحت سطح الأرض، وضُبط المتهمان وبحوزتهما أدوات تستخدم في الحفر وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف التنفيب عن الآثار أسفل أحد المنازل.

التنقيب عن الآثار في قرية شنشور بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي قسم شرطة أشمون، معلومة من أحد المواطنين تفيد بقيام اثنين من المزارعين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية شنشور، وجرى التحري حول الواقعة، والحصول علي إذن النيابة، والقبض على المتهمين وبحوزتهما أدوات للحفر، وتبين أنهما حفرا حفرة بعمق 15 متر داخل منزل.

النيابة تأمر بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالقبض على مزراعين قاما بالحفر أسفل أحد المنازل بعمق 15 مترا للتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، بحبس المزراعين علي ذمة التحقيقات، والتجديد لهما في الموعد القانوني.

ثاني واقعة تنقيب عن الآثار في أشمون خلال شهر

وتعد واقعة التنقيب عن الآثار في قرية شنشور هي الثانية في مركز أشمون خلال الشهر الجاري، حيث تقدم أحد المزارعين بقرية طليا ببلاغ يفيد بانهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله وفي أسفله ثلاثة من العمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المزارع، ووضع المنزل تحت حراسة قولت الشرطة، بعد صعوبة التأكد من وجود العمال أسفل البئر لوصوله إلى عمق 60 مترا وانهيار أجزاء منه.