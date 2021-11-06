تنفيذ 75 مشروعا بـ16 مليون جنيه خلال أكتوبر بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

مبادرة «مشروعك» توفر 120 فرصة عمل في شهر أكتوبر

وصرح محافظ المنوفية، أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 120 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 75 مشروعا بتمويل 15 مليونا و863 ألف جنيه تقريباً.

ووجه محافظ المنوفية، القائمين علي برنامج «مشروعك»، بضرورة تكثيف حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

«مشروعك» يوفر فرص عمل جديدة في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من «مشروعك» هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.