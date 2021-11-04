القبض على سائق «توك توك» سحل سيدة في المنوفية لخلاف على الأجرة

نجحت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على سائق توك توك المتهم بالاعتداء علي سيدة وسحلها في الشارع بسبب خلاف على الأجرة، وإصابة بائع حاول الدفاع عنها بطعنة وإصابته بجروح قطعية، في أقل من 24 ساعة بعد ارتكاب المتهم الواقعة بقرية ميت خاقان وفراره هاربا .

سائق توك توك يسحل سيدة بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلي قيام سائق توك توك بالتعدي بالضرب على سيدة وسحلها في شوارع قرية ميت خاقان بمحافظة المنوفية، بسبب خلاف على الأجرة، وأثناء محاولة أحد البائعين منع السائق من الإعتداء على السيدة وسحلها قام السائق بالاعتداء عليه وطعنه بآلة حادة «مطواه»، وفر هاربا من مكان الواقعة .

وعقب الإبلاغ بالواقعة انتقل فريق من مباحث قسم شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث، والنقيب أحمد محي، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وسماع أقوال السيدة المعتدي عليها في الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

المتهم يعتدي على بائع دافع عن السيدة

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام سائق توك توك بالاعتداء على سيدة بسبب خلافات على الأجرة، كما أصيب في الواقعة بائع بجرح قطعي أثناء محاولته الدفاع عن المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُلقي القبض على المتهم .