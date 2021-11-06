ضبط شخص تعدى على سيدة وحطم زجاج سيارتها في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص تعـدى على سيدة بالقاهرة لفظيًا، وحطم زجاج سيارتها؛ لخلافهما على أولوية المرور.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية» بأنهـا حـال قيادتها سيارتها أعلى كوبرى أكتوبر بمحافظة القاهرة، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد دراجة نارية بسبب أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالتوقف أمامها وتعدى عليها لفظيًا وقيامه بكسر زجاج السيارة خاصتها ولاذ بالفرار، وقيامها بتقديم مقطع فيديو على هاتفها المحمول يحوى ذات المضمون.

ضبط المعتدي على سيدة الإسكندرية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد بيانات الدراجة النارية وتحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه «عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المُبلغة تعرفت عليه واتهمته بارتكاب الواقعة.