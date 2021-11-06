«شفاء الأورمان» تجري أول عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم بالفخذ

تواصلت سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، وذلك بعد نجاح فريق طبي بالمستشفى فى إجراء أول عملية جراحية معقدة لفتاة عشرينية لاستئصال ورم سرطاني بعظمة الفخذ ممتد لمفصل الركبة، مع عمل تغيير كامل لمفصل الركبة للحفاظ على الطرف بدلا من بتره.

الجراحة استغرقت 5 ساعات

وقال الدكتور هانى حسين، مديرمستشفى شفاء الأورمان، أن إجراء العملية بنجاح يضاف لسلسلة نجاحات المستشفى حيث أنها من العمليات المعقدة وهو تحد كبير للفريق الطبي الذي أنجز المهمة بنجاح كبير موجها الشكر لهم على مجهودهم.

وذكر الدكتور عبد الرحمن عصام نائب المدير التنفيذي لقسم الجراحة والعمليات شفاء الأورمان، أن الجراحة استغرقت ما يقرب من 5 ساعات متواصلة، وأن حجم الجزء المستأصل من العظام حوالي 21 سم، وتم تعويض الجزء المبتور بمفصل كامل.

وخرجت المريضة من المستشفى بعد استعادتها لحركة الساق بشكل طبيعي بعد 5 أيام من إجراء الجراحة، حيث أجريت إجراء الجراحة بواسطة الدكتور محمد أحمد إبراهيم استشاري جراحات أورام العظام، بالتعاون مع طاقم محترف من أخصائيين جراحة الأورام بالمستشفى.

مدير شفاء الأورمان يشيد بالفريق الطبي

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان شمال الأقصر، بالفريق الطبي الذي أجرى العملية مشيرا أن المستشفي أصبحت تضم فرق طبية على أعلى مستوى فى كافة التخصصات وذلك لخدمة المرضي من كافة محافظات الصعيد مشيرا أن المستشفى تستقبل يوميا من 700 إلى 1000 مريض يتلقون الخدمات الطبية المجانية.