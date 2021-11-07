حظك اليوم برج الأسد الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بكونه شخصية قوية ومسيطرة، كما أنه لديه الكثير من الطموح الذي يجعله يحرص على يسعى لتحقيق أهدافه بإصرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

رغم الضغوط.. اليوم تثبت وجودك وتعبر عن وجهات نظرك بموضوعية وتوسع نطاق اتصالاتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.