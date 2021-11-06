تطبيق رزق مصر.. خدمات صحية وحكومية ورعاية طبية حتى باب المنزل

أطلقت شركة رزق العاملة في تقديم الخدمات الذكية بالعالم العربي والشرق الأوسط، تطبيقها الذكي «Rizek» في مصر عبر الهواتف المحمولة، وذلك منذ أغسطس الماضي، ومنذ إطلاق خدماته المختلفة، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن تطبيق رزق مصر، وأسعار الخدمات المقدمة للجمهور.

تطبيق رزق مصر

ويشمل تطبيق رزق مصر مجموعة من الخدمات المختلفة مثل «التنظيف، والتجميل، والصيانة، والنقل، والعناية بالحيوانات الأليفة، وخدمات التأشيرات والسفر، وخدمات التسوق)، كما يوفر تطبيق رزق مصر خدمات العناية بالصحة والجمال في المنزل بما في ذلك فحص PCR لفيروس كوفيد-19، أو تحديد موعد مع طبيب منزلي، أو فحص للأجسام المضادة بعد أخذ اللقاح، أو الحصول على استشارة طبية من خلال الهاتف.

خطوات تحميل تطبيق رزق مصر

التطبيق متاح تحميله مجانًا لمستخدمي الأندرويد عن طريق البلاي ستور، ولمستخدمي الـIOS عن طريق الـApp store.

وبمجرد تحميل التطبيق على هاتفك، يطلب منك إدخال كود الدولة، ورقم هاتفك المحمول، ثم يتم إرسال كود التفعيل على الرقم الذي تم إدخاله لاستكمال عملية التسجيل.

في الخطوة التالية، يتم إدخال البريد الإلكتروني واختيار اسم المستخدم، وبعد ذلك يكون متاحًا أمامك الاستمتاع بكافة خدمات التطبيق.

خدمات تطبيق رزق مصر

وتشمل خدمات التطبيق الآتي:

- بالنسبة للرجل: «العناية باليد والقدم، قص الشعر واللحية، تصفيف الشعر، إزالة الشعر، معالجة الشعر، تنظيف البشرة».

- بالنسبة للمرأة: «تصفيف الشعر، إزالة الشعر، التاتو، المكياج، تركيب الرموش، الباديكير والمانيكير، النيتوباج».

- التسوق.

- الرعاية الصحية: «فحص PCR للسفر، فحص أجسام مضادة ما بعد التطعيم، فحص PCR للاطمئنان، تحاليل دم، فحوصات دورية، علاج فيزيائي، إعادة تأهيل ما بعد الإصابة».

- خدمات الاستقبال والإرشاد: «خدمات التأشيرات، تأمين السفر».

- خدمات حكومية: «الأحوال المدنية، جوازات السفر، تجديد رخصة السيارة، شهادة لقاح كورونا QR Code».

وتستطيع الحصول على الخدمة من خلال الضغط عليها، ثم الضغط على «أضف الخدمة»، ثم الضغط على «استكمال»، ثم يتم تحديد موعد ومكان استلام الخدمة.

بعد ذلك يظهر أمام المستخدم تفاصيل المبلغ الإجمالي من حيث صافي المبلغ وضريبة 14%، وبعد ذلك يقوم بتحديد طريقة الدفع سواء نقدي أو عن طريقة بطاقة الائتمان.

وبعد استكمال الطلب، يمكنك اختيار تغيير التاريخ والوقت أو تغيير طريقة الدفع أو إلغاء الحجز.