مصر تعزي سيراليون في سقوط عشرات الضحايا بانفجار ناقلة وقود
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الوطن
08:07 م | السبت 06 نوفمبر 2021
وزارة الخارجية
قدمت مصر تعازيها لدولة سيراليون بسبب سقوط عشرات الضحايا في انفجار هز العاصمة لناقلة وقود أمس، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية..
وقالت الخارجية في بيانها إن جمهورية مصر العربية تقدم خالص تعازيها لجمهورية سيراليون الشقيقة، إثر حادث انفجار ناقلة وقود شهدته العاصمة فريتاون أمس 5 نوفمبر، مسفرًا عن أكثر من تسعين ضحية ومائة مُصاب.
وأضافت أن مصر، حكومةً وشعبًا، تعرب عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً تضامنها مع سيراليون في هذا الظرف الأليم.