العثور على جثة عامل ملقاة على طريق بالأقصر.. «آثار ضرب بالأيدي»

لقي عامل مصرعه عقب اختطافه من قبل عدد من الأشخاص واحتجازه لعدة ساعات، بالقرب من منطقة «مشايا الهالوك»، إحدى الطرق الفرعية بمنطقة «أرمنت الحيط»، دائرة مركز أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر، حيث عثر الأهالي على جثة العامل الشاب، في نهاية الثلاثينيات من عمره، ملقاة على أحد الطرق الفرعية، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة أرمنت، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة شاب على الطريق في أرمنت

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص في نهاية الثلاثينيات من عمره، ملقاة على أحد الطرق الفرعية بمنطقة «أرمنت الحيط»، التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم إجراء المعاينات اللازمة والتحريات الأولية، بقيادة العميد محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد المراغي، رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، وتبيّن أن الجثة لعامل يُدعى «محمد أ. أ. ع.»، 39 سنة، مقيم بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، حيث تم العثور على جثته ملقاة على أحد الطريق الفرعية، وتحديداً «مشاية الهالوك»، بمنطقة «أرمنت الحيط».

الجثة بها آثار ضرب بالأيدي دون إصابات

وتبيُن من المعاينة المبدئية، التي أجراها رجال المباحث، أن الجثة ليس بها أي آثار لإصابات أو طعنات باستخدام آلة حادة أو طلقات نارية، لكن ظهرت بعض آثار الضرب بإستخدام الأيدي، كما تبيّن من خلال التحريات وإفادات شهود العيان قيام أكثر من شخص باصطحاب المجني عليه ليلاً، من المنطقة المقيم فيها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن مرتكبي جريمة الخطف المحتملة، وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، من خلال تشريح الجثمان، وتوضيح ما إذ كان قد تعرض الشخص لغيبوبة سكر أو هبوط حاد في الدورة الدموية، مما تسبب في وفاته طبيعياً، أو توفي نتيجة ضرب بالأيدي أفضى إلى موت، من قبل عدة أشخاص.