بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ كوبري 83 في اتجاه بلطيم، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ كوبري 83 في اتجاه بلطيم، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء مصابي حادث كفر الشيخ

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من هنوات ممدوح إبراهيم، 38 سنة، من الشيخ مبارك ببلطيم، بكدمات بالجسم واليد اليمنى وسحجات واشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، وضياء عبدالله أبو الغيط، 35 سنة، من الشيخ مبارك ببلطيم، بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيبت وفاء أحمد شبل،47 سنة، من بلطيم، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وسلطانة علي سيد أحمد، 55 سنة، من بلطيم، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح باليد اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ونسرين محمد عبده، 38 سنة، من الشيخ مبارك ببلطيم، باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، وعقل محفوظ محمد بدير، 48 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متعددة بالجسم، وجاري إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة

وفي وقت سابق، أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بقرية الأبعادية التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتم تقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.