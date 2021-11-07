تجديد حبس قاتل شقيقته بقنا.. «كان بيجرب سلاح غير مرخص»

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم، استمرار حبس قاتل شقيقته، 15 يوما، والتي توفيت إثر طلق ناري من بندقيته أثناء تجريبها داخل منزله بقرية الحجيرات في مركز قنا.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة إعداد التقرير الطبي للضحية من الطب الشرعي، لمعرفة تفاصيل الواقعة.

كان مرفق إسعاف قنا تلقى بلاغا بوجود مصابة بطلق ناري بقرية الحجيرات، وجرى نقلها إلى مستشفى قنا العام، وأثناء وضعها في استقبال المستشفى توفيت قبل فحصها طبيا نظرا لوجود جرح غائر استنزف دمها وأدى إلى وفاتها قبل إسعافها.

وفاة ربة منزل بطلق ناري بقنا

وكان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً بمصرع صابرين حمتو، ربة منزل مقيمة بقرية الحجيرات، حيث توفيت متأثرة بطلق ناري نافذ في جسدها.

التحريات: شقيقها قتلها من سلاح ناري

على الفور أمر مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث من مباحث المديرية ومباحث مركز قنا، وتبين أن أثناء قيام المتهم شقيقها ويدعى «صابر»، بتجريب بندقية غير مرخصة داخل المنزل خرج طلق ناري استقر في جسد شقيقته التي كانت بجواره ما أدى إلى وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم الذي اعترف بأنه أثناء تجربة سلاح ناري خرجت طلق ناري عن طريق الخطأ استقر في شقيقته وتوفيت على إثره.

وأرشد المتهم عن السلاح الناري الذي استخدمه، وكان داخل منزله بالقرية تحت الأرض، وقررت النيابة العامة باستمرار حبسه 15 يوما.