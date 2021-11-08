4 حالات تحميك من محاضر سرقة الكهرباء بسبب «لمبة التلاعب»

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن 4 حالات يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي، «أبو كارت»، لتجنب التعرض لمحاضر سرقة التيار بسبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد، والتي حدد عقوبتها القانون رقم 192 لسنة 2020، والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كيف تتجنب تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي ضدك بسبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لتجنب التعرض لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضدهم بسبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي، وهي كالتالي:

- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

- إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة

- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

- بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

5 أسباب تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع

وحدد المصدر 5 أسباب تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب في العدادات «مسبوق الدفع - الذكي - الكودي»، وهي كالتالي:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة «كوبرى» على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.