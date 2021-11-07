ضبط 3 أشخاص سرقوا «لودر» بالإكراه من سائقه في التجمع الأول

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بسرقة «لودر» بالإكراه من أحد الأشخاص.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سائق لودر، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، بتضرره من تاجر لوادر، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وآخرين، لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته.

تفاصيل سرقة لودر بالتجمع الأول

وعقب وصول الشاكي للمكان المشار إليه، فوجىء بسيارة يستقلها المشكو في حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته، وتعدوا عليه بالضرب واصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهًا عنه، واستقل أحدهم اللودر الخاص به، وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي، ولاذوا بالفرار.

خلافات مالية وراء الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين زوج شقيقته وسائق لودر «يعمل طرفه».

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه استعان بالمتهمين الآخرين لارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه ووالده، وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله.

جرى ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على اللودر.