ضبط هارب من قضية تهرب ضريبي بـ15 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط هارب بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تهرب ضريبي بأكثر من 15 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

غرامة 15 مليون جنيه بسبب التهرب الضريبي

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه في قضية «تهرب ضريبى»، المقضي فيها بالحبس سنة وغرامة مالية بلغت أكثر من خمسة عشر مليون جنيه.

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.