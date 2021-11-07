تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالدقهلية وإصابة ضابطين

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة بالدقهلية وإصابة ضابطين، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.

وذكر بيان، أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، أن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، نفذ حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، سبق اتهامه في 13 قضية ما بين« سرقة، مخدرات، سلاح، ضرب»، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا.

مصرع عنصرين إجراميين بالدقهلية

وأضاف البيان، أنه لدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل؛ حتى تم إسكات مصدر النيران؛ ما أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه، وأيضًا عنصر إجرامي آخر، له معلومات جنائية، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين سرقة، مخدرات، سلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، والذي كان متواجدًا مع المتهم الأول بالمسكن وقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

وعُثر بجوار العنصرين الإجراميين على «2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، كما أسفر ذلك عن إصابة ضابطين بطلقات نارية.