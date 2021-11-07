إقامة مشروعات سكنية جديدة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.. أبرزها مدينة حرفية

تشهد محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، إقامة مشروعات جديدة لاستيعاب المناطق العشوائية وعدد من الحرف والأنشطة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة وبدون تخطيط.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، اليوم، إنه جار خلال الفترة المقبلة إقامة منطقة حرفية وسكنية على مساحة 60 فدانا داخل منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وتضم عددا من الوحدات السكنية لاستيعاب مجموعة من سكان العشوائيات، بالإضافة إلى منطقة محلات وورش تستوعب الحرف والمهن التي تم نقلها من القاهرة التاريخية؛ لما تسببه من ضرر للبيئة، وإزعاج للمواطنين، ولا تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وأكد «صديق»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، نقل أصحاب هذه الورش إلى المنطقة الحرفية دون تحميل أصحاب تلك المنشآت أي أعباء.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، إنه جار إزالة الإشغالات ورفع تجمعات القمامة من منطقة المسلة بنطاق الحي، التي تقع على مساحة أكثر من 50 فدانا، ومن المخطط إقامة مشروع سكني عليها لاستيعاب سكان العشوائيات وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل في ظل توجهات القيادة السياسية، ومن المقرر انطلاق مشروع أهالينا 4، ويتضمن إقامة 39 عمارة سكنية في غضون عام.

إزالة تعارضات كوبري عمر المختار

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى استمرار أعمال التطوير الجارية في نطاق حي المطرية، وفتح محاور وإنشاء كوبري عمر المختار؛ لتيسير حركة المرور بالشارع، مؤكدا على استكمال إزالة التعارضات مع إنشاء الكوبري وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين على الفور، لافتا إلى أن محور عدلى منصور يشهد أعمال طلاء العقارات المطلة على المحور؛ لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري، وإزالة أي تشوهات مع التشديد على أصحاب العقارات بإزالة العشش وأبراج الطيور الموجودة أعلى المباني الكائنة على محور عدلي منصور.