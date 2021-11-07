معبد الأقصر وطريق الكباش في مشهد مبهر استعدادا لحفل الافتتاح العالمي

حصلت جريدة «الوطن» على عدد من الصور الليلية لمعبد الأقصر الذي يتوسط محافظة الأقصر السياحية، وطريق الكباش الأثري والمعروف بطريق المواكب الكبرى والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر على امتداد حوالي 2700 متر، أثناء إضاءتها ليلًا ضمن تجهيزات وبروفات حفل طريق الكباش، حيث تم إمداد المعبد بعدد كبير من الكشافات المضاءة ليلًا من خلال 8 محولات كهربائية لإنارة الطريق بالكامل، مع بدء الزيارات الليلية لعدد من المعابد استعدادا لإقامة الحفل العالمي قريبًا.

افتتاح مشروع الإضاءة بمشاركة شركة إسبانية

وأوضح أحمد العربي، مدير معبد الأقصر، أن المعبد انضم لمشروع الإضاءة الليلي منذ عدة سنوات من قبل شركة إسبانية، ضمن مشروع تحديث الإنارة للمناطق الأثرية ليتم زيارتها ليًلا سواء في البر الشرقي والبر الغربي غرب محافظة الأقصر، لكنه توقف وما زال ينتظر إعادة إنهائه بالكامل وتسلم المشروع.

إنارة المناطق الأثرية غرب الأقصر

وكشفت وزارة الآثار المصرية عن افتتاح مشروع الإضافة الليلي لتأمين آثار القرنة ومعبد الأقصر بتكلفة مالية بلغت قدرها 43 مليون يورو خلال افتتاح مشروع الإضاءة الليلية لعدد من المناطق الأثرية بمنطقة غرب الأقصر بحضور وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي، كما أعلنت الآثار، أن الهدف من المشروع تضمن إنارة المعابد بعدد كبير من الكشافات الحديثة على النظام الإسباني، مع وضع كاميرات مراقبة في جميع الأنحاء داخل طريق الكباش لمعبد الأقصر والرامسيوم وآثار البر الغربي بالكامل.

وينتظر العالم أجمع افتتاح طريق الكباش خلال الفترات المقبلة بحضور كبار القادة على المستويين المحلي والدولي، في حفل عالمي يُبهر الجميع من الحضور من كل الدول.