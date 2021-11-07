خطوات حجز مصل كورونا في مصر.. خلال دقيقتين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، خطوات حجز مصل كورونا في مصر، وذلك عقب التساؤلات العديدة المنتشرة من قبل المواطنين من أجل الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع تصريحات الحكومة المصرية بعد دخول المواظفين أو المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية لعدم انتشار فيروس كورونا.

الحجز وفقا للفئة العمرية وطبيعة العمل

وحددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخطوات حجز مصل كورونا في مصر، وفقًا للفئة العمرية وطبيعة العمل وكذلك سبب الحصول على اللقاح، إضافة إلى توضيح كل البيانات المتعلقة بعملية التسجيل والحصول على اللقاح لتجنب الوقوع في الأخطاء في أثناء التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي طلبات المواطنين من أجل الحصول على اللقاح.

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّها الجهة الوحيدة المنوطة بتوفير اللقاحات والتي تتلقي طلبات المواطنين بشان الحصول على لقاح كورونا، محذرة المواطنين من خطورة الانسياق وراء المواقع الإلكترونية المدفوعة التي تروّج لتوفير اللقاحات بمقابل مادي، مؤكّدة أنَّ الوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه المواقع.

خطوات حجز مصل كورونا في مصر

ـ تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا.

ـ كتابة البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في الحصول على اللقاح وتتمثل في «الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف الخاص».

ـ تصل رسالة للشخص القائم بعملية التسجيل كود من 4 أرقام للتحقق من الشخص الذي يجري بعملية التسجيل،على هاتفه المحمول، مع التأكّد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ الفئات العاملة في القطاع الطبي يراعي عند التقديم للحصول على اللقاح تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات المتعلقة باللقاح، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي قام المتقدم بإدخالها، إضافة إلى الموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم والذي يتمكن متلقي اللقاح المتابعة من خلاله.