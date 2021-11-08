بالزغاريد.. جنازة مهيبة لجثمان طالب بنها الغارق منذ 22 يوما

شارك الآلاف من اهالي قرية ميت العطار مركز بنها في جنازة مهيبة لتوديع جثمان الطالب محمد عزت الذي لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل منذ 22يوما وخرجت جثته من الماء مساء أمس الاح وشيعت في الساعات الاولي من صباح اليوم مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" وسط زغاريد نساء القرية اللائي شاركن في توديع الجثمان الذي خرج من منزل الأسرة عقب إنتهاء الإجراءات الرسمية والتصريح بنها في ساعات قليلة عقب إنتشالها من مياه النيل.

"الوطن" أجرت بثا مباشرا لمراسم الجنازة والصلاة علي الفقيد غريق بنها أمام مسجد الإحسان بالقرية وسط حزن شديد لكل أسرته وأهالي القرية الذين ودعوه بالهتافات والزعاريد عقب انتشال الجثة ليلة أمس من أمام المسجد القبلي بقرية طحلة المجاورة لمكان غرقه بقرية كر طحلة مركز بنها

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انتشال جثة طالب بنها ب22 يوما غرق بالنيل

وكانت عمليات الإنقاذ والتمشيط ق تمكنت بعد 22 يوما علي التوالي من انتشال جثة الطالب محمد عزت الذي لقي مصرعه غرقاً في نهر النيل، فرع دمياط، في قرية «كفر طحلة»، بدائرة مركز بنها، أثناء نزولة للاستحمام، حيث تبين أن المنطقة التي تعرض للغرق بها يصل عمقها إلى 20 متراً، وتوصلت قوات الإنقاذ النهري من 5 محافظات وفريق «غواصين الخير» الي جثته

وتجمع المئات من الأهالي لمواساة أسرة غريق بنها، محمد عزت، في مصابهم، موجهين الشكر لأجهزة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالقليوبية على جهودهم في استخراج الجثمان والعثور عليه بعد هذه المدة الطويلة.

القصة الكاملة لغرق طالب بنها وإختفاء جثته بالنيل

كانت قرية كفر طحلة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية شهدت غرق شاب يدعى "محمد عزت" طالب بالصف الثاني الثانوي حيث نزل للاستحمام بمياه النيل "فرع دمياط" إلا أنه تعرض للغرق.

وشارك في البحث عنه علي مدار ٢٢ يوما غواصين من 5 محافظات وهي "الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية"، كما جرى الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.

وضم فريق غواصين الخير كلًا من وائل شعبان من الغربية، ومحمد دولار من الشرقية، والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية، وآخرين، وجرى الاستعانة بفريق جديد من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية.