رقم الخط الساخن للحصول على لقاح كورونا.. متاح يوميا

تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا، لمعرفة إجابات عدة تساؤلات متعلقة بالفيروس، وطرق الوقاية من العدوى، وكذلك الاستفسار عن النصائح التي يجب اتباعها وقت العزل، ومعرفة خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة، والرد عن كل الأمور المتعلقة بلقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين في مختلف مراكز التطعيم بمحافظات الجمهورية.

رقم الخط الساخن للحصول على لقاح كورونا

وأصبح الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا، أحد الطرق التي يستخدمها المواطنون لمعرفة سبل الحصول على طلب لقاح جديد، وذلك في حال فقدان أو ضياع رقم التسجيل للقاح كورونا السابق الذي تم التسجيل به أول مرة.

ودشنت وزارة الصحة الرقم (105)، وهو الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح، لتلقي الشكاوى من المواطنين، موضحة أن الخط الساخن يعمل طوال اليوم بصورة مباشرة ويجيب عن كل التساؤلات بشأن فيروس كورونا، وكذلك الأعراض المصاحبة للتطعيم باللقاح.

استقرارا عدد الإصابات وارتفاع الوفيات

وكشفت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أمس الأحد، عن خروج 711 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283225 حالة حتى اليوم.

إصابة 903 حالات جديدة ووفاة 65 شخصا

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 903 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 65 حالة جديدة.

وناشدت الوزارة كافة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة وكتابة البيانات المطلوبة وفقا للخانات المحددة والحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بمضاعفات بفيروس كورونا، وللحد من انتشار الفيروسفي ظل ظهور متحورات جديدة للفيروس أكثر حدة في الأعراض وسرعة في الانتشار.