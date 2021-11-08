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أيمن أشرف جاهز لمواجهة مصر وأنجولا

كتب:

إبراهيم منصور
01:26 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
أيمن أشرف لاعب منتخب مصر

أيمن أشرف لاعب منتخب مصر

علق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن عدم جاهزية أيمن أشرف، لاعب الأهلي، للسفر مع الفراعنة إلى أنجولا لمواجهة منتخب بلادها يوم 12 نوفمبر الحالي، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بسبب الإصابة.

وقال مصدر داخل منتخب مصر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، طمأن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، على حالة أيمن أشرف، مدافع الأهلي، بعد شكواه من آلام بسيطة في السمّانة، وسيكون اللاعب جاهزا لمواجهة أنجولا».

المحترفون ينضمون لمعسكر منتخب مصر خلال ساعات

وانطلق معسكر الفراعنة أمس في برج العرب، بمشاركة اللاعبين المحليين وفي انتظار انضمام المحترفين خلال الساعات المقبلة.

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