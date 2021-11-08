إزالة 63 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 26 حالة تعد

وأشار محافظ بني سويف أنه وبحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، تم إزالة 26 حالة تعد على مساحة 3420 متر أرض تابعة لولاية الري وحماية النيل، اليوم، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته إلى 63 حالة منذ بدء المرحلة الثالثة يوم السبت الماضي، وحتى اليوم، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مراحل تنفيذ حملات الإزالة ضمن الموجة الثامنة عشر

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: «سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر»، وبدأت المرحلة الأولى في 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الماضي، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر الجاري.