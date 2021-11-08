«نبيلة» ماتت وحيدة في شقتها بعابدين.. رائحة كريهة كشفت عن جثتها

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لربة منزل عثر عليها داخل شقتها في منطقة عابدين، ونقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم.

رائحة متعفنة كشف عن جثة

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين، بلاغًا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال تبين أن الرائحة تنبعث من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات، تقيم بمفردها.

جرى كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نبيلة علي محمد علي»، صاحبة الشقة داخل غرفة نومها، كما تبين أن الجثة في حالة تعفن وانتفاخ، ما يشير إلى أن الوفاة حدثت قبل عدة أيام، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وقال مصدر أمني، إنه جرى التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار المقيمة فيه السيدة المتوفاة؛ تمهيدا لتفريغها وفحص المترددين على العقار، لافيًا إلى أن تقرير الصفة التشريحية سيحسم الجدل حول سبب الوفاة.