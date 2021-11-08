منشآت حكومية لن تدخلها دون تطعيم كورونا بدءا من 15 نوفمبر.. تعرف عليها

قرر مجلس الوزراء بدء تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، بعد 15 من نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا وأن يكون سلبيا قبل الدخول ما لم يكن حاصلا على شهادة تلقي لقاح كورونا.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز الأماكن التي سيتم منع الدخول بها دون تلقي لقاح كورونا.

أماكن ممنوع الدخول إليها دون تطعيم

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ عدة أيام، منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، وبناء عليه تم إخطار نقابة المحامين بقرار وزير العدل، وتم دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمصالح الحكومية.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.

وأصدرت وزارة النقل قرارًا تم تعميمه على كافة الهيئات والقطاعات ببدء تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة «PCR» كل 3 أيام.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل.

الأندية والمولات

وفي ذات الصدد، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، في تصريحات له مؤخرًا وجرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لجنة إدارة الأزمة تدرس أن يكون تعاطي لقاح كورونا شرطًا لدخول الأندية الرياضية والمولات والأماكن العامة والترفيهية ودور السينما وكافة المطاعم.