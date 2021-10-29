تفاصيل منهج الرياضيات لرابعة ابتدائي: 66 درسا للفصل الدراسي الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع منهج الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن المنهج يشمل 66 درسا للصف الدراسي الأول، مؤكدة أنه تم توفير منصات تعليمية تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل توزيع منهج الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي

-الوحدة الأولى «القيمة الميكانيكية» وتشمل 18 درسا.

المفهوم الأول:

الدرس من 1 إلى 6.

المفهوم الثاني

الدرس من 7: 11.

-الوحدة الثانية «استحدام استراتيجيات عمليتي الجمع والطرح»:

المفهوم الأول:

الدروس من 1: 5.

المفهوم الثاني

الدروس من 6:7.

مقررات شهر نوفمبر:

-الوحدة الثالثة «مفاهييم القياس» وتشمل 22 درسا:

المفهوم الأول

الدروس من 1 إلى 4.

المفهوم الثاني

الدروس من 5 إلى 7.

المفهوم الثالث

الدروس من 8 إلى 9.

-الوحدة الرابعة «المساحة والمحيط»:

المفهوم الأول:

الدروس من 1 إلى 5.

-الوحدة الخامسة «عملية الضرب كعلاقة»:

المهفوم الأول

الدورس من 1 إلى 3.

المفهوم الثاني

الدروس من 4 إلى 8.

مقررات شهر ديسمبر:

الوحدة السادسة «العوامل والمضاعفات» وتشمل 22 درسا:

المفهوم الأول:

الدروس من 1 إلى 3.

-المهفوم الثاني

الدروس من 4 إلى 6.

-الوحدة السابعة «عمليتا الضرب والقسمة الحساب والعلاقات»:

المفهوم الأول

الدروس من 1 إلى 9

المفهوم الثاني

الدروس من 10 إلى 16.

مقررات شهر يناير 2022

-الوحدة الثامنة «ترتيب العمليات» وتشمل 4 دروس:

المفهوم الأول

الدروس من 1 إلى 4 ومراجع عامة على المنهج.

وفي سياق متصل، أكدت ميرفت عويس، مدرسة دارسات اجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعلم طرف أساسي في تبسيط المنهج الدراسي أو تعقيده، موضحة أن الكتب بها العديد من الأنشطة التي تسهل فهم المقرر الدراسي، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الالتزام بالإجابة على كل الأنشطة التي تم توفيرها.

وفسرت «عويس»، صعوبة المناهج، بأن الطلاب اعتادوا في السنوات السابقة على الحفظ والتلقين، أما المناهج الحالية تعتمد على الفهم، وهناك موضوعات سهلة ومتنوعة في المقرر الدراسي، إلا أن المصطلحات الجغرافية تبدو صعبة ويمكن تسهيلها من خلال التدريبات العملية.