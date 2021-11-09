ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1198 قضية تموينية على النحو التالي:

ضبط 6,75 طن «مقطعات لحوم – مصنعات لحوم» بدون بيانات ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع أغذية بمحافظة الجيزة.

ضبط أطنان كبدة وجمبري فاسدة

ضبط 4,16 طن «مقطعات لحوم – كبدة جمبري» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,5طن «مصنعات لحوم – أسماك مدخنة» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,3 طن لحوم مجهولة المصدر

ضبط 1,3 طن «مقطعات لحوم – مفروم لحوم» بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

ضبط 10,35 طن «شاى» معبأ داخل عبوات بدون مستندات»مجهول المصدر»، ويشتبه عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لإحتوائه على شوائب وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع تعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط 5,45 طن «سكر حر - زيت طعام» معبأ داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه عدم صلاحيت للاستهلاك الآدمي لإحتوائه على شوائب، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية»بدون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

ضبط 2 طن «سكر تمويني» – 624 عبوة زيت تمويني، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بقيمة 28232 جنيه، بحوزة مالكة محل بدال تمويني بمحافظة القليوبية.

ضبط مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص

ضبط المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، لحيازته 11,36 طن «زيوت سيارات» معبأ داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات «مجهول المصدر»، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ضبط 6,07 طن منظفات صناعية «كلور» - صابون سائل» مستلزمات إنتاج، 1840 لتر منظفات صناعية منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 27985 عبوة مستلزمات طبية «كمامة – كحول» غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة الجيزة.

ضبط 7 أطنان دخان خام مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر– 700 عبوة «معسل، تبغ» منتج نهائي مدون عليه علامات تجارية وهمية – 6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة – ماكينة خط إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة دخان المعسل بمحافظة القاهرة.